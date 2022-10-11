Медики выяснили, когда видеоигры могут быть смертельно опасны для детей

Насыщенные событиями миссии в видеоиграх могут вызвать опасный для жизни приступ аритмии у детей с врожденными патологиями сердца, предполагают исследователи из Детского кардиологического центра в Австралии. Работа ученых была опубликована в журнале Heart Rhythm.

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В исследовании приняли участие 22 ребенка, которые страдали от внезапной потери сознания во время игры в «стрелялки» или другие остросюжетные видеоигры. Всем детям провели обследование сердечно-сосудистой системы.

Ученые заявили, что выброс адреналина во время игры может стать причиной приступа смертельно опасной аритмии. По словам исследовательской группы, причиной приступов была катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (КПЖТ). Это врожденное заболевание, которое проявляется приступами желудочковой тахикардии, спровоцированной физической или эмоциональной нагрузкой.

Такое нарушение сердечного ритма могло быть вызвано синдром удлиненного интервала QT (один из показателей сердечной активности, который видно на ЭКГ). Это редкое наследственное заболевание, и у большинства детей (63%) были обнаружены потенциально релевантные генетические варианты.

Ученые полагают, что за этим явлением стоит адренергическая стимуляция, вызванная эмоциональным возбуждением. Во время инцидентов многие пациенты находились в возбужденном состоянии, только что выиграв или проиграв матч в игре.