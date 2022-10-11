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38 минут назад

Игроков смутила излишне эротичная поза героини Джури из Street Fighter 6

Участники бета-тестирования нового файтинга Street Fighter 6 обратили внимание на эротичную позу, которую принимает персонаж Джури на экране выбора бойцов перед началом боя. На Reddit фанаты игровой серии рассказали, что их смутило такое решение разработчиков.

Игроков смутила излишне эротичная поза героини Джури из Street Fighter 6
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В опубликованном ролике героиня протягивает в сторону игрока обнаженную ступню. Анимация персонажа сделана таким образом, что в итоге нога Джури занимает на экране больше места, чем ее лицо.

Некоторые поклонники серии посчитали подобный подход в Street Fighter 6 неуместным, так как проект является файтингом и не заявлялся как эротическая видеоигра. Часть игроков обвинили разработчиков в необоснованной сексуализации героини.

Тем не менее, другие игроки заверили, что разработчики из Capcom и ранее делали акцент на эротичных позах. Другие уверяли, что подобные движения соответствуют характеру Джури в игре.

Выход файтинга Street Fighter 6 запланирован на 2023 год. В настоящее время проходит бета-тест игры, поэтому позы персонажей и их внешний вид могут измениться.

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