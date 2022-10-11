Игроков смутила излишне эротичная поза героини Джури из Street Fighter 6

Участники бета-тестирования нового файтинга Street Fighter 6 обратили внимание на эротичную позу, которую принимает персонаж Джури на экране выбора бойцов перед началом боя. На Reddit фанаты игровой серии рассказали, что их смутило такое решение разработчиков.

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В опубликованном ролике героиня протягивает в сторону игрока обнаженную ступню. Анимация персонажа сделана таким образом, что в итоге нога Джури занимает на экране больше места, чем ее лицо.

Некоторые поклонники серии посчитали подобный подход в Street Fighter 6 неуместным, так как проект является файтингом и не заявлялся как эротическая видеоигра. Часть игроков обвинили разработчиков в необоснованной сексуализации героини.

Тем не менее, другие игроки заверили, что разработчики из Capcom и ранее делали акцент на эротичных позах. Другие уверяли, что подобные движения соответствуют характеру Джури в игре.