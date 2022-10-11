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1 час назад

В Fortnite пройдёт большой кроссовер с сериалом «Доктор Кто»

Чемпионат.com

Сразу несколько инсайдеров заявили о скором кроссовере между сериалом «Доктором Кто» и Fortnite. Сообщается, что Epic Games готовит полноценный ивент в королевской битве — он должен состояться в течение нескольких месяцев.

В Fortnite пройдёт большой кроссовер с сериалом «Доктор Кто»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пока неизвестно, что именно войдёт в коллаборацию. Инсайдеры намекают на то, что игроков ждёт нечто крупное — в отличие от ранее проведённого ивента с сериалом. Тогда дело ограничилось лишь небольшим набором активностей в духе починки ТАРДИС, однако ближайший кроссовер будет гораздо масштабнее. Возможно, игроки смогут превратиться в одного из последних Докторов.

О каких-либо сроках ивента говорить пока рано. Сама Epic Games уже по традиции не комментирует информацию — большинство подобных событий анонсируют довольно спонтанно.

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