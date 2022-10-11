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35 минут назад

Разработчиков Genshin Impact наградили за продвижение культуры Китая

Чемпионат.comиещё 2

Разработчиков Genshin Impact из miHoYo наградили власти Китая за вклад в продвижение культуры и развитие туризма страны. MiHoYo стала единственной китайской студией, получившей подобную награду.

Разработчиков Genshin Impact наградили за продвижение культуры Китая
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Авторов отметили в продвижении китайской культуры с помощью игры и изучение возможностей развития туризма. Примечательно, что сама miHoYo ни раз говорила, что при создании локаций проекта вдохновлялась существующими местами из Китая.

Студия уважает китайскую культуру и историю, поэтому, вероятно, это было основной причиной, по которой она была включена в список. В 2020 году miHoYo использовала Национальный лесной парк Чжанцзяцзе в качестве основного источника вдохновения для внутриигрового региона Ли Юэ.

Genshin Impact доступна бесплатно на PlayStation, ПК, iOS и Android.

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