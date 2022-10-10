Игрока Astralis по CS:GO выгнали из команды за пьяную драку в ночном клубе

Датский киберспортивный клуб Astralis прекратил сотрудничество с игроком основного состава по CS:GO Кристианом k0nfig Винеке. С ноября тот не участвовал в матчах команды из-за травмы ноги — ходили слухи, что он получил повреждение в уличной драке на Мальте.

Организация заявила, что Винеке покинет Astralis по личным обстоятельствам, которые не хочет обсуждать публично. Однако сам игрок всё-таки решил рассказать историю, из-за которой потерял контракт с клубом. Опасения подтвердились:

Это случилось в ночь после поражения от Heroic на ESL Pro League. Разочарованные, мы собирались покинуть Мальту на следующий день, но решили отвлечься и немного повеселиться. После нескольких баров мои товарищи поехали в клуб, а я отправился перекусить, чтобы присоединиться к ним позже.

По словам k0nfig, на входе в клуб его остановил промоутер, который оскорбил киберспортсмена и отказался пропускать его внутрь. После перепалки сотрудник клуба плюнул в лицо игрока и ударил его. Через несколько минут ситуация получила продолжение.

Я сел на тротуар и в полном шоке пытался понять, что произошло, и вдруг увидел, что промоутер в спешке куда-то уходит. Я чувствовал несправедливость и решил догнать его. В итоге мы подрались, он сломал мне ногу, и я упал на землю.

Киберспортсмен с сожалением признаёт, что ему нужно было не влезать в конфликт и сразу уйти домой. Он также рассказал, что сейчас правоохранительные органы Мальты расследуют этот случай, где Конфиг представлен потерпевшим. Предположительно, второй участник драки принимал запрещённые вещества.