Лучшие Need for Speed, в которые надо поиграть перед Unbound

Недавно анонсированная Need for Speed Unbound, если судить по трейлерам, вернется к традициям ранних игр серии — нарочито красочным, стилизованным подпольным гонкам. Пока о проекте известно мало, но если вас тяготит ожидание свежих новостей, то почему бы не вспомнить предыдущие части серии? Мы собрали пять игр франшизы Need for Speed, в которые стоит поиграть перед выходом Unbound.

Фото: Electronic Arts Electronic Arts

Need for Speed: Underground

Видео дня

Конечно же, разговор о классике нельзя не начать с почетного упоминания Underground: игры, которая надолго закрепила за франшизой Need for Speed бунтарский образ. Вторая Underground тоже заслуживает внимания, но именно первая считается одной из лучших игр серии. Ночные заезды на тюнингованных машинах, большой автопарк, широкие возможности для персонализации авто и саундтрек, перемешавший хип-хоп, рок и электронику… Иными словами, Underground запомнилась целому поколению геймеров как единственная и неповторимая — причем вполне заслуженно.

Electronic Arts

Need for Speed: Most Wanted (2005)

Если Underground была просто стильной, то Most Wanted порой ощущалась как настоящий голливудский блокбастер про уличные гонки. Сюжет — а точнее, структура — игры придавал заездам почти осязаемую, четкую структуру, где игрок всегда понимал, к чему движется и что стоит на кону. Состязания против таинственных гонщиков из Черного списка, лихие полицейские погони, адреналин, реальное чувство соревнования — Most Wanted была всем, чего хотели поклонники серии. Не оправдывайтесь, каждый фанат Need for Speed хотя бы раз в жизни мечтал о BMW M3 GTR, ради которой главный герой бросил вызов целому городу.

Electronic Arts

Need for Speed: Carbon

Carbon не повезло выйти практически сразу после Most Wanted: игре пришлось соперничать с собственной предшественницей, которая единогласно считалась лучшей аркадной гонкой поколения. Авторов могли бы спасти новые идеи или радикальная перемена настроения, но нет — Carbon оказалась почти полной копией предшественницы, что разочаровало не только критиков, но и многих геймеров. Тем не менее, игра все равно получила неплохие оценки, да и несколько интересных идей все-таки предложила — например, сбор собственной команды гонщиков, помогающей игроку в заездах. Ну и, конечно, дрифт-дуэли на узких дорогах в каньоне.

Electronic Arts

Need for Speed: ProStreet

ProStreet стала как раз той сменой курса, о которой мы сказали выше: в этой игре серия Need for Speed впервые попыталась встроить в геймплей элементы более-менее серьезного симулятора. Соревнования, стилизованные под реальный гоночный уикенд, требовали от игрока не только навыков вождения, но и грамотного выбора машины — переработанная физическая модель учитывала аэродинамику и сцепление. Первая попытка Need for Speed выйти в реализм получилась не на сто процентов удачной, но ProStreet до сих пор вспоминают тепло.

Wikipedia

Need for Speed: Hot Pursuit (2010)

Наконец, ремейк Hot Pursuit вдохнул во франшизу вторую жизнь, вернув тот элемент уличных гонок, от которых серия отказалась на несколько игр — полицейские погони. Физическая модель, вновь застывшая между аркадой и симулятором, встретила смешанные отзывы, но публика оценила возможность примерить на себя роль преследователя в высокоскоростных догонялках на шоссе. Благодаря этому Hot Pursuit получила высочайшие оценки игровой прессы — игра и сейчас, спустя двенадцать лет после релиза, ощущается более чем неплохо.