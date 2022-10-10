Рейтинг Diablo Immortal возглавили кланы, которые больше не играют в игру

После релиза Diablo Immortal многие кланы стали куда реже заходить в игру и прекратили участвовать в PvP-сражениях. Однако даже с крайне редкой активностью они умудряются занимать места в топ-10 рейтинговой таблицы. На это обратил внимание пользователь Reddit под ником Timely_Country353 и провёл собственное расследование.

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Как отмечает геймер, рейтинговая система настроена таким образом, что поражения в сражениях влияют на рейтинг куда сильнее, чем отсутствие какой-либо активности. Именно поэтому кланы, которые вовсе не участвуют в PvP, попадают в топ-10 — ведь они попросту не проигрывают. Проще говоря: вовсе не участвовать в битвах куда выгоднее, чем участвовать в них и не побеждать.