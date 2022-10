Каких-либо полноценных деталей у Need for Speed Online Mobile нет. Нам лишь известно о том, что за разработку отвечают TiMi Studios (Call of Duty: Mobile) и сама Electronic Arts, в качестве движка был выбран небезызвестный Unreal Engine 4. Судя по утёкшему ролику, гонка будет напоминать что-то в духе мобильной серии Asphalt с яркими визуальными эффектами и упором в аркадную физику.