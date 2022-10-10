Фанаты не оценили рекламный ролик новой Call of Duty со знаменитостями

Среди гостей мелькнули Ники Минаж, рэпер Lil Baby и актёр Пит Дэвидсон — последний, правда, просто появился в образе самого себя. Все они предлагают зрителю «Вступить в отряд» (Squad Up), явным образом отсылая к команде персонажей самой игры.

Участники видео развлекаются в различных локациях вроде клубов и даже аэропорта, где они совершают различные трюки на мотоциклах. Акцент на теме команды, кстати, делали и в релизном трейлере шутера.

Число дизлайков на YouTube при этом тоже оказалось внушительное — целых 40 тысяч (и 31 тысяча лайков). Некоторые признались, что даже не смогли досмотреть видео до конца. Недавно стало известно, что для запуска новинки потребуется привязка к мобильному телефону в аккаунте Battle.net. Правда, похожее требование в случае Overwatch 2 недавно отменили для большинства пользователей. Кроме того, по слухам, в игре пройдёт коллаборация с известными футболистами. Релиз самой Call of Duty: Modern Warfare 2 состоится 28 октября для PlayStation, Xbox и PC.