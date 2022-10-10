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1 час назад

Фанаты не оценили рекламный ролик Modern Warfare&nbsp;2 со знаменитостями

Игромания.руиещё 1

Фанаты не оценили новый рекламный ролик Call of Duty: Moder Warfare 2, в котором различные знаменитости готовятся к релизу шутера.

Фанаты не оценили рекламный ролик новой Call of Duty со знаменитостями
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Среди гостей мелькнули Ники Минаж, рэпер Lil Baby и актёр Пит Дэвидсон — последний, правда, просто появился в образе самого себя. Все они предлагают зрителю «Вступить в отряд» (Squad Up), явным образом отсылая к команде персонажей самой игры.

Участники видео развлекаются в различных локациях вроде клубов и даже аэропорта, где они совершают различные трюки на мотоциклах. Акцент на теме команды, кстати, делали и в релизном трейлере шутера.

Набор гостей показался зрителям странным, а видео вызывало у многих негативное ощущение — его сравнили с «экранизацией» популярного мема «How Do You Do, Fellow Kids?» из сериала «Студия 30».

Число дизлайков на YouTube при этом тоже оказалось внушительное — целых 40 тысяч (и 31 тысяча лайков). Некоторые признались, что даже не смогли досмотреть видео до конца. Недавно стало известно, что для запуска новинки потребуется привязка к мобильному телефону в аккаунте Battle.net. Правда, похожее требование в случае Overwatch 2 недавно отменили для большинства пользователей. Кроме того, по слухам, в игре пройдёт коллаборация с известными футболистами. Релиз самой Call of Duty: Modern Warfare 2 состоится 28 октября для PlayStation, Xbox и PC.

Игры,Пит Дэвидсон,
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