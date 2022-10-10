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1 час назад

Бесплатные игры PS Plus за октябрь наконец-то можно забрать в России

Sony начала октябрьскую раздачу игр PS Plus Essential 4 октября, однако пользователи из России забрать проекты в этот день не смогли. На сегодняшний день проблема устранена — получить тайтлы можно.

Бесплатные игры PS Plus за октябрь наконец-то можно забрать в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Наша личная проверка показала, что можно без проблем забрать Hot Wheels Unleashed и Superhot. Файтинг Injustice 2 мы проверить не смогли, но потенциально забрать можно и его.

Injustice 2 (PS4)

Файтинг от создателей Mortal Kombat, где герои и злодеи DC сражаются друг с другом. В традициях последних частей MK тут интересная сюжетная кампания с передовой графикой и увлекательным игровым процессом.

Hot Wheels Unleashed (PS5, PS4)

Аркадная гонка по мотивам известных игрушек. Хоть может показаться, что это дешёвая поделка, на которую и внимания не стоит обращать, но на деле это действительно неплохая гонка по мотивам известной лицензии со своими особенностями. Попробовать точно стоит.

Superhot (PS4)

Superhot представляет собой шутер-головоломку со стильным визуальным стилем. Фишка проекта в том, что когда движется игрок, то идёт время в игре. Можно ощутить себя почти как в «Матрице».

Пополнение PS Plus Extra и PS Plus Premium мы узнаем позже, а забрать эти игры игры можно до 31 октября.

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