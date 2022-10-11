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48 минут назад

NAVI вылетела с The International 2022 по Dota 2

Cq.ruиещё 2

Сегодняшний день оказался неудачным для Natus Vincere — украинская команда проиграла Xtreme Gaming и завершила свое участие на чемпионате мира The International 2022 по Dota 2. Серия завершилась счетом 2:1 в пользу коллектива из Китая.

NAVI вылетела с The International 2022 по Dota 2
Фото: Cq.ruCq.ru

Перед стартом Last Chance Qualifier команда Xtreme Gaming считалась одним из фаворитов: на ее счету второе место в региональных отборочных, а также достойное выступление по ходу сезона.

В борьбе за слот на The International 2022 все еще остается российская команда Virtus.pro. 12 октября в 5:00 по мск коллектив сыграет с Team Secret в финале верхней сетки. Однако даже в случае поражения у VP будет второй шанс в нижней сетки стадии Last Chance.

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