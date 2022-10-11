NAVI вылетела с The International 2022 по Dota 2

Сегодняшний день оказался неудачным для Natus Vincere — украинская команда проиграла Xtreme Gaming и завершила свое участие на чемпионате мира The International 2022 по Dota 2. Серия завершилась счетом 2:1 в пользу коллектива из Китая.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Перед стартом Last Chance Qualifier команда Xtreme Gaming считалась одним из фаворитов: на ее счету второе место в региональных отборочных, а также достойное выступление по ходу сезона.