NAVI вылетела с The International 2022 по Dota 2

Сегодняшний день оказался неудачным для Natus Vincere — украинская команда проиграла Xtreme Gaming и завершила свое участие на чемпионате мира The International 2022 по Dota 2. Серия завершилась счетом 2:1 в пользу коллектива из Китая.
Перед стартом Last Chance Qualifier команда Xtreme Gaming считалась одним из фаворитов: на ее счету второе место в региональных отборочных, а также достойное выступление по ходу сезона.
В борьбе за слот на The International 2022 все еще остается российская команда Virtus.pro. 12 октября в 5:00 по мск коллектив сыграет с Team Secret в финале верхней сетки. Однако даже в случае поражения у VP будет второй шанс в нижней сетки стадии Last Chance.