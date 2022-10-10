Игроки продолжают жаловаться на проблемы в Overwatch 2

Баги и технические проблемы Overwatch 2 продолжают вызывать гнев игроков — на консолях Xbox игра начала вылетать после получения достижений.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Многочисленные жалобы по этой теме появились в профильной ветке проекта на Reddit. Пользователи жалуются, что из-за подобных сложностей они теряют прогресс, а некоторые и вовсе получают временные баны — системе кажется, что они специально покидают игру.

По словам игроков, такие недостатки возникают постоянно, а большая часть времени уходит не на участие в матче, а на решение подобных проблем и ожидание в очереди. Учитывая, что в игре порядка 160 трофеев, подобный баг может поджидать пользователей «за каждым углом».

Кто-то, к примеру, даже не успевает зайти в саму игру — так, одного из пользователей «выкинули» уже на стадии слияния аккаунтов. Некоторые попытались найти какое-нибудь решение, предлагая отключать оповещения и тому подобное, но пока результата нет.