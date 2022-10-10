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1 час назад

Месси, Неймар, Погба. В Call of Duty Modern Warfare 2 хотят добавить известных футболистов

Чемпионат.com

До выхода новой Call of Duty остаётся пара недель, а утечки о планах по поддержке Modern Warfare 2 продолжаются. На этот раз стало известно, что в шутер хотят добавить известных футболистов — похоже, они могут стать оперативниками для мультиплеера.

В новую Call of Duty хотят добавить известных футболистов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Инсайдеры предполагают, что параллельно чемпионату мира по футболу (20 ноября-18 декабря) в Call of Duty проведёт масштабное тематическое событие — в это время как раз запустится первый сезон игры вместе с бесплатной королевской битвой Warzone 2 (16 ноября).

В файлах игры упоминаются следующие спортсмены:

  • Лионель Месси
  • Неймар
  • Поль Погба
  • Аксель Витсель
  • Конор Галлахер
  • Феликс Клаус
  • Антонио Луна
  • Марко Розе
  • Андрес Рейес.

Помимо того, что их внешность может послужить основой для оперативников, в игру могут добавить какой-нибудь аналог футбола — к примеру, в Advanced Warfare была режим Upling, где надо было «забивать» голы. Для MW2 наверняка могут придумать нечто подобное.

Modern Warfare 2 выходит 28 октября, а 20 числа предзаказавшие получат сюжетную кампанию.

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