В новую Call of Duty хотят добавить известных футболистов

До выхода новой Call of Duty остаётся пара недель, а утечки о планах по поддержке Modern Warfare 2 продолжаются. На этот раз стало известно, что в шутер хотят добавить известных футболистов — похоже, они могут стать оперативниками для мультиплеера.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Инсайдеры предполагают, что параллельно чемпионату мира по футболу (20 ноября-18 декабря) в Call of Duty проведёт масштабное тематическое событие — в это время как раз запустится первый сезон игры вместе с бесплатной королевской битвой Warzone 2 (16 ноября).

В файлах игры упоминаются следующие спортсмены:

Лионель Месси

Неймар

Поль Погба

Аксель Витсель

Конор Галлахер

Феликс Клаус

Антонио Луна

Марко Розе

Андрес Рейес.

Помимо того, что их внешность может послужить основой для оперативников, в игру могут добавить какой-нибудь аналог футбола — к примеру, в Advanced Warfare была режим Upling, где надо было «забивать» голы. Для MW2 наверняка могут придумать нечто подобное.