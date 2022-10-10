Названо количество геймеров, которых потеряла игровая индустрия в 2022 году

Впервые в истории игровая индустрия переживает падение аудитории — в 2022 году она потеряла 150 млн геймеров. Это объясняют инфляцией, окончанием карантина, связанного с Covid-19, регуляторными проблемами в Китае и другими глобальными изменениями.По данным SafeBettingSites, в этом году число игроков на консолях, компьютерах и мобильных составит около 2,46 млрд человек. Если вспомнить 2021 году, то тогда этот показатель составлял 2,61 млн пользователей. При этом в 2023 году индустрию ждёт «восстановление» — общая аудитория увеличится на 3,6% и дойдёт до 2,55 млрд геймеров. Подробнее о прогнозах: