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1 час назад

Игровая индустрия потеряла 150 млн геймеров в 2022 году — в 2023 году ожидают прирост

Игромания.руиещё 2

Впервые в истории игровая индустрия переживает падение аудитории — в 2022 году она потеряла 150 млн геймеров. Это объясняют инфляцией, окончанием карантина, связанного с Covid-19, регуляторными проблемами в Китае и другими глобальными изменениями.По данным SafeBettingSites, в этом году число игроков на консолях, компьютерах и мобильных составит около 2,46 млрд человек. Если вспомнить 2021 году, то тогда этот показатель составлял 2,61 млн пользователей. При этом в 2023 году индустрию ждёт «восстановление» — общая аудитория увеличится на 3,6% и дойдёт до 2,55 млрд геймеров. Подробнее о прогнозах:

Названо количество геймеров, которых потеряла игровая индустрия в 2022 году
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • мобильный рынок ждёт падение на 9% в 2022 году. Количество пользователей снизится с 1,79 млрд до 1,63 млрд. В 2023 году ожидается прирост до 1,66 млрд игроков — это на 110 млн меньше, чем в 2021 году;
  • загружаемые игры привлекут 1,17 млрд геймеров в 2022 году — это на 4% меньше, чем в 2021 году. В 2023 году цифра увеличится до 1,22 млрд пользователей;
  • аудитория онлайн-игр достигнет 1,1 млрд геймеров в 2023 году — аналогично 2021 году. При этом в 2022 году сегмент ждёт падение на 2%;
  • больше всего число игроков сократится в Китае: в 2021 году было зафиксировано 780 млн геймеров, а в 2022 году — 676 млн. В 2023 году показатель может составить 636 млн человек;
  • падение аудитории также прогнозируют рынкам США, Японии и Великобритании;
  • прирост аудитории ожидается в Южной Корее: в 2021 году число геймеров составило 345,2 млн, а в 2022 году их количество может достигнуть 410,4 млн. К 2023 году прогнозируют прирост до 447 млн человек.

Ранее о падении рынка игровой индустрии в 2022 году говорили и аналитики из Ampere Analysis. Они также прогнозируют его восстановление к 2023 году.

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