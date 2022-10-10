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59 минут назад

Блогер запустил Doom внутри приложения "Блокнот"

Газета.Ruиещё 1

Блогер из США Сэм Чит, более известный под никнеймом Samperson, опубликовал видеоролик игрового процесса культовой игры Doom, которую он запустил в приложении «Блокнот». Об этом сообщает портал Kotaku.

Блогер запустил Doom внутри приложения "Блокнот"
Фото: СкриншотСкриншот

По словам Чита, он использовал стандартную, немодифицированную версию «Блокнота». Приложение при этом выступает в качестве дисплея, а изображение выводится с помощью ASCII-графики, то есть картинка строится из печатных знаков.

Doom запускается при 60 кадрах в секунду и является полностью «играбельным», то есть его можно пройти прямо в приложении от Windows. Энтузиаст планирует выпустить релизную версию «Doom в блокноте» для всех желающих в течение нескольких дней.

Известно, что один из создателей Doom, разработчик Джон Ромеро, оценил разработку Чита словом «невероятно». Оригинальная игра увидела свет в 1993 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как энтузиаст портировал Quake на Apple Watch и заставил игру работать при 60 FPS. Для управления он использовал наэкранные элементы управления, а также гироскоп и фирменное колесико часов — Digital Crown.

Игры,Джон Ромеро,Apple,
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