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38 минут назад

Порнозвезда и стримерша сломала спину на TwitchCon после неудачного прыжка

Игромания.руиещё 1

Адриана Чечик, порнозвезда и известная стримерша, сломала спину в двух местах на прошедшем TwitchCon после неудачного прыжка в сухой бассейн.

Порноактриса Чечик сломала спину на TwitchCon после неудачного прыжка
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Инцидент произошёл на стенде Lenovo Legion, где стримеры принимали участие в соревновании по сбиванию друг друга со специальных платформ. Всё это было организовано в сухом бассейне, наполненном мягкими кубиками. Чечик прыгнула вниз, но самостоятельно подняться уже не могла, потому что сломала спину в двух местах.

Похоже, что от сухого бассейна пострадала не она одна. Другие участники конкурса также жаловались на боли в спине и трудности при ходьбе, а стримерша LochVaness вывихнула колено и растянула лодыжку.

Сообщается, что организаторы предостерегали стримеров от ныряния в бассейн и даже дали им подписать соответствующий документ с отказом от ответственности. Кстати, до случая с бассейном на TwitchCon произошёл ещё один инцидент — стримерша Genshin Impact под ником Zummmers сломала лодыжку, прыгнув через стул во время одного из конкурсов.

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