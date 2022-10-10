Порноактриса Чечик сломала спину на TwitchCon после неудачного прыжка

Адриана Чечик, порнозвезда и известная стримерша, сломала спину в двух местах на прошедшем TwitchCon после неудачного прыжка в сухой бассейн.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Инцидент произошёл на стенде Lenovo Legion, где стримеры принимали участие в соревновании по сбиванию друг друга со специальных платформ. Всё это было организовано в сухом бассейне, наполненном мягкими кубиками. Чечик прыгнула вниз, но самостоятельно подняться уже не могла, потому что сломала спину в двух местах.

Похоже, что от сухого бассейна пострадала не она одна. Другие участники конкурса также жаловались на боли в спине и трудности при ходьбе, а стримерша LochVaness вывихнула колено и растянула лодыжку.