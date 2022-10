Док-станция для Steam Deck покорила чарт Steam

На третьем месте расположился футбольный симулятор FIFA 23, а на восьмом — его ultimate-издание. В топе осталась и Need for Speed Heat — аркадная гонка спустилась на четвёртую строчку, нашумевшая Cyberpunk 2077 на этой неделе закрепилась на шестой, а предзаказ Call of Duty: Modern Warfare 2 — на девятой.