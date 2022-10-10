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1 час назад

Док-станция для Steam Deck покорила чарт Steam

Чемпионат.comиещё 1

Valve обнародовала чарт самых продаваемых игр в Steam с 3 по 9 октября. Первое место топа продолжает удерживать Steam Deck, а второе занял открытый на этой неделе предзаказ док-станции девайса, при этом точная дата его релиза неизвестна.

Док-станция для Steam Deck покорила чарт Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

С помощью док-станции портативный ПК можно будет подключать к мониторам, телевизорам и другим устройствам.

Valve

На третьем месте расположился футбольный симулятор FIFA 23, а на восьмом — его ultimate-издание. В топе осталась и Need for Speed Heat — аркадная гонка спустилась на четвёртую строчку, нашумевшая Cyberpunk 2077 на этой неделе закрепилась на шестой, а предзаказ Call of Duty: Modern Warfare 2 — на девятой.

В топ-10 залетела новинка — космический шутер Marauders, который вышел в ранний доступ 3 октября.

Чарт продаж в Steam 3 по 9 октября:

  • Steam Deck.
  • Док-станция для Steam Deck (предзаказ).
  • FIFA 23.
  • Need for Speed Heat.
  • Marauders (новинка).
  • Cyberpunk 2077.
  • Grounded (новинка).
  • FIFA 23: Ultimate Edition.
  • Call of Duty: Modern Warfare 2 (предзаказ).
  • Slime Rancher 2.
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