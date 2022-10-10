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12 минут назад

Видеокарта RTX 4090 выйдет в России через три дня

Чемпионат.comиещё 1

Российский ритейлер DNS объявил, что новенькая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 появится в продаже. Притом случится это уже 13 октября — всего на день позже остального мира. Это особенно интересно в нынешних условиях.

Стало известно, когда видеокарта RTX 4090 поступит в продажу в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На сайте отмечается, что RTX 4090 — лучшая видеокарта GeForce. Она обеспечивает огромный скачок в производительности, эффективности и графике на базе искусственного интеллекта. С помощью устройства можно испытать производительные игры и открыть новые творческие возможности.

Ранее NVIDIA показала график с проведёнными тестами RTX 40 и RTX 3090 Ti. Очевидно, что новые устройства оказались в разы мощнее предшественницы, однако некоторые показатели оказались всё же не в два или четыре раза выше.

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