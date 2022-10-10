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1 час назад

Хидео Кодзима использовал конструктор LEGO при создании Metal Gear Solid

Чемпионат.com

После просмотра одного из летсплеев по Metal Gear Solid Хидео Кодзима поддался ностальгическим чувствам и решил раскрыть в «Твиттере» несколько любопытных фактов о создании культовой игры.

Хидео Кодзима использовал конструктор LEGO при создании Metal Gear Solid
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Во время разработки Кодзима активно использовал диктофон — он наговаривал в него все идеи, которые приходили ему во время прогулок, по дороге на работу и в поездах. А благодаря новой в конце 90-х возможности отрисовывать трёхмерное пространство и объекты Хидео смог визуализировать и реализовать массу задумок, которые было невозможно добавить в двухмерные выпуски Metal Gear.

Кодзима также сам рисовал на бумаге карты и уровни. Структуру базы Shadow Moses он полностью спроектировал карандашом. Для более подробного создания уровней Хидео прибегнул к конструктору LEGO и видеокамере — с их помощью автор продумал каждую локацию.

В какой-то момент у меня кончились детальки, поэтому коллеги подарили мне дополнительный запас на день рождения.

По словам Кодзимы, он и подумать не мог, что вышедшая 24 года назад Metal Gear Solid станет настолько популярной и любимой игроками.

Metal Gear Solid вышла на первой PlayStation 3 сентября 1998 года. В своё время игра поражала кинематографичной подачей сюжета и геймплея.

Игры,Хидео Кодзима,
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