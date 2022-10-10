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1 час назад

Virtus.pro извинилась за результаты на The International 2022, хотя вышла в верхнюю сетку

Чемпионат.com

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro извинился перед болельщиками состава по Dota 2, который в эти дни принимает участие в предварительной стадии The International 2022.

Virtus.pro извинилась за результаты на The International 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По итогам группового этапа Last Chance Qualifier «мишки» выиграли пять карт из десяти и вышли в верхнюю сетку плей-офф, но показывали нестабильную игру и часто совершали грубые ошибки.

Клуб взял вину на себя, рассказав, что смена руководителя клуба и логистические проблемы не позволили как следует подготовиться к главному турниру года.

В защиту игроков хотим сказать, что они выкладываются на полную. В сложившейся ситуации никто не смог бы сделать большего, чем они. Им как никогда нужна ваша поддержка! Сложный процесс смены владения клубом и логистические сложности привели к ряду проблем в организации тренировочного процесса. В результате парни были вынуждены начать играть без необходимой подготовки, прогрессируя по ходу турнира. Приносим извинения за подобные недоработки со стороны клуба. Мы сделаем все необходимые выводы.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите квалификационные матчи Last Chance Qualifier (8-12 октября) и Group Stage Qualifier (12-18 октября) бесплатно по ссылке.

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