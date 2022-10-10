Virtus.pro извинилась за результаты на The International 2022

В защиту игроков хотим сказать, что они выкладываются на полную. В сложившейся ситуации никто не смог бы сделать большего, чем они. Им как никогда нужна ваша поддержка! Сложный процесс смены владения клубом и логистические сложности привели к ряду проблем в организации тренировочного процесса. В результате парни были вынуждены начать играть без необходимой подготовки, прогрессируя по ходу турнира. Приносим извинения за подобные недоработки со стороны клуба. Мы сделаем все необходимые выводы.