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34 минуты назад

Virtus.pro победила Vici Gaming в предварительной стадии The International 2022 по Dota 2

Чемпионат.comиещё 1

Российская команда Virtus.pro одержала волевую победу над Vici Gaming из Китая в рамках чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 и приблизилась к выходу в основной этап турнира.

Virtus.pro победила Vici Gaming в предварительной стадии TI 2022 по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В первой игре коллектив из Поднебесной уверенно реализовал агрессивный драфт за счёт раннего преимущества на линиях. В двух других картах начальный гандикап получала уже Virtus.pro, которая оба раза довела матч до поздней стадии и смогла завершить игру в свою пользу.

Следующий матч Virtus.pro проведёт завтра против Team Liquid. В свою очередь, Vici Gaming уже через несколько часов сразится с nouns из США в матче на вылет с The International 2022.

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