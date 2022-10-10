NAVI проиграла T1 в плей-офф The International 2022: Last Chance Qualifier

Состав Natus Vincere по Dota 2 уступил азиатской команде T1 в первом раунде верхней сетки The International 2022: Last Chance Qualifier. Это поражение стало для пятёрки Алексея Solo Березина первым на турнире.

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Первый сет остался за NAVI за счёт удачных тимфайтов в конце, однако затем на двух картах подряд «рождённые побеждать» ошиблись на стадии драфта и не смогли исправить ситуацию по ходу игры.

Следующий матч Natus Vincere проведёт в 11:00 мск — соперником станет перуанская Tempest. В свою очередь, T1 сыграет против Team Secret, которая выиграла свою серию у Xtreme Gaming.