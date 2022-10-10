Тренер Virtus.pro прокомментировал победу над Vici Gaming на TI11

Не сказал бы, что мы выиграли драфт второй карты, но это были, по крайней мере, «наши герои». Yamich что-то невероятное выдал — я боялся, что у него не пойдёт, но он очень круто сыграл. Откровенно говоря, переиграли «на кнопках», могли как проиграть, так и выиграть. Что касается последней игры, пик мы провели лучше — у Vici Gaming была какая-то идея, но она не сработала.