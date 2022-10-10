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36 минут назад

«Тяжёлая была серия». Тренер Virtus.pro прокомментировал победу над Vici Gaming на TI11

Чемпионат.comиещё 12

Главный тренер Virtus.pro по Dota 2 Артём Fng Баршак в клубных соцсетях рассказал о ходе матче с Vici Gaming из Китая в рамках предварительного этапа The International 2022.

Тренер Virtus.pro прокомментировал победу над Vici Gaming на TI11
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Наставник «медведей» признал, что выбрал неудачных героев на первую игру, которую уверенно выиграла Vici.

Тяжёлая была серия, по многим причинам. Играем не лучшим образом, драфты… первый вообще провальный был, просто ужасный — простите, но как есть.

По словам Баршака, в следующих картах стадию пика Virtus.pro провела увереннее, но всё равно могла проиграть.

Не сказал бы, что мы выиграли драфт второй карты, но это были, по крайней мере, «наши герои». Yamich что-то невероятное выдал — я боялся, что у него не пойдёт, но он очень круто сыграл. Откровенно говоря, переиграли «на кнопках», могли как проиграть, так и выиграть. Что касается последней игры, пик мы провели лучше — у Vici Gaming была какая-то идея, но она не сработала.

Победа над Vici Gaming вывела Virtus.pro в полуфинал предварительного этапа The International 2022. Завтра команда сыграет против европейской Team Liquid.

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