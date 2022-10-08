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16 минут назад

Sony удалила упоминание PlayStation 4 из трейлера новой Dead Space

Газета.Ru

На официальном YouTube-канале латиноамериканского подразделения PlayStation появился трейлер ремейка Dead Space, из описания которого следовало, что игра выйдет не только на PlayStation 5, но и на PlayStation 4.

Sony удалила упоминание PlayStation 4 из трейлера новой Dead Space
Фото: Газета.руГазета.ру

Однако спустя некоторое время упоминание консоли прошлого поколения исчезло. Об этом сообщает издание GameMag. Отмечается, что первыми на ошибку обратили внимание журналисты англоязычного игрового издания Eurogamer.

Там отметили, что упоминание PlayStation 4 попало в описание видеоролика по невнимательности людей, отвечающих за контент латиноамериканского YouTube-канала PlayStation.

По данным Eurogamer, ремейк Dead Space, как и было заявлено изначально, выйдет только на PlayStation 5 и ПК. Релиз игры запланирован на 27 января 2023 года.

Dead Space – это игра в жанре survival horror, действие которой разворачивается на заброшенной космической станции Ишимура. Первая часть франшизы вышла на ПК и консолях в 2008 году.

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