Игра Overwatch 2 получила 1,3 балла из 100 на Metacritic

Геймеры жестко раскритиковали Overwatch 2, новую игру от Blizzard, и обвалили ее пользовательский рейтинг на агрегаторе оценок Metacritic до 1,3 балла из 100. Такая оценка в категории User Score сформировалась после того, как свои отзывы и оценки оставили около 1000 человек.

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По текстам некоторых гневных комментариев можно понять, что часть пользователей поставили низкие оценки прежде, чем запустили игру и ознакомились с ее содержанием.

"Скорее всего, я даже не буду играть в Overwatch 2. Почему? Потому что они [разработчики] требуют ввести номер телефона при регистрации", – написал пользователь с ником Bob9879 под своим отзывом с оценкой 0 из 100.

Некоторые пользователи раскритиковали Overwatch 2 за низкую, по сравнению с оригинальной игрой, производительность. Например, игрок с ником rajanist написал, что новая игра работает на его компьютере с фреймрейтом от 20 до 70 FPS.

При этом в оригинальной Overwatch у него было от 100 до 200 FPS. Rajanist тоже поставил Overwatch 2 самую низкую оценку. Несмотря на так называемый "ревью-бомбинг" от пользователей, Overwatch 2 получила довольно высокую оценку от представителей игровой прессы – 81 балл из 100.

Журналисты называют игру "глотком свежего воздуха" для франшизы, а также проектом с нововведениями, достойными новой номерной части.