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28 минут назад

Утёк критический спойлер Gotham Knights

Чемпионат.com

Материал содержит критические спойлеры Gotham Knights.

Утёк критический спойлер Gotham Knights
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

7 октября WB Games выпустила релизный трейлер супергеройского экшена Gotham Knights. Авторы в очередной раз подчеркнули, что в игре Бэтмен умер навсегда, однако, судя по всему, это всё-таки не так.

В Сеть утекло фото из официального гайда по прохождению Gotham Knights. Среди прочего в нём описываются важные сюжетные моменты. Согласно этому гайду, одним из главных боссов игры станет тот самый Тёмный Рыцарь, которого воскресит Талия аль Гул с помощью природного источника Ям Лазаря. Несмотря на целебные свойства, источник имеет неприятный побочный эффект: он сводит людей с ума. Видимо, Бэтмен станет большой опасностью для Готэма, поэтому героям нужно будет остановить его любой ценой.

Скриншот

Утечку уже осудил продюсер Gotham Knights Флер Марти. Он заявил, что никогда не сможет понять, почему кому-то вообще хочется заспойлерить сюжет для других пользователей.

Я не могу понять, зачем кому-то хочется заспойлерить сюжет (будь то игра, фильм, книга, что угодно) для других.

Gotham Knights поступит в продажу 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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