В No Man's Sky исследовать бескрайний космос стало ещё интереснее

Апдейт привнёс в игру не так много контента, как прошлые патчи. Но он улучшил многие механики и системы. Например, авторы улучшили интерфейс, доработали крафтинг, повысили максимальный уровень пользователя и добавили режим с упором не в привычное собирательство, а в исследование мира. В общей сложности патч добавил в No Man's Sky более сотни изменений.