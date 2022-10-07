В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
23 минуты назад

Режиссёр фильма «Сайлент Хилл» подтвердил новые игры Silent Hill

Чемпионат.com

Режиссёр первой экранизации и грядущего нового фильма Silent Hill Кристоф Ган в одном из недавних интервью заявил, что Konami работает над несколькими играми по знаменитой хоррор-франшизе. По его словам, в разработке участвуют члены студии Team Silent, которая выпускала хорроры цикла с 1999 по 2004 год.

Режиссёр фильма «Сайлент Хилл» подтвердил новые игры Silent Hill
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ган также отметил, что, по его сведениям, именно ремейком Silent Hill 2 занимается студия Bloober Team, которая известна по мистическим ужастикам Layers of Fear и The Medium.

Сейчас в разработке находится несколько игр, над которыми работают несколько команд, в том числе Team Silent. Они будут возрождать франшизу, я думаю, их сильно впечатлил успех ремейков Resident Evil.

Режиссёр напомнил о своём втором фильме по франшизе. Он отметил, что в новой картине делается упор на психологию, а внимание зрителя постановщик хочет сосредоточить на «изнанке» города Сайлент Хилл. Съёмки нового «Сайлент Хилла» стартуют в феврале 2023 года.
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители