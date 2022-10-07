Режиссёр фильма «Сайлент Хилл» подтвердил новые игры Silent Hill

Режиссёр первой экранизации и грядущего нового фильма Silent Hill Кристоф Ган в одном из недавних интервью заявил, что Konami работает над несколькими играми по знаменитой хоррор-франшизе. По его словам, в разработке участвуют члены студии Team Silent, которая выпускала хорроры цикла с 1999 по 2004 год.