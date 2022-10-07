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17 минут назад

FIFA&nbsp;23 и NBA 2K23 возглавили цифровые чарты PS Store за сентябрь

Игромания.ру

PlayStation опубликовала цифровые чарты продаж в PS Store за сентябрь, которые возглавили спортивные симуляторы в лице FIFA 23 и NBA 2K23.

Названы игры, возглавившие цифровые чарты PS Store за сентябрь
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Причём NBA 2K23 заняла первое место в США и Канаде на PS4 и PS5, тогда как FIFA 23 достигла такого же успеха в Европе. The Last of Us: Part I удалось завоевать третью позицию в обоих чартах для PS5, на вторых местах — всё те же спортивные проекты.

Похожая ситуация и на PS4, с той только разницей, что третьи места забрали Madden NFL 23 (США) и Grand Theft Auto V. А в топ PS5 для Европы вновь вернулась Cyberpunk 2077, заняв пятую строчку.

При этом Beat Saber продолжает удерживать лидерство в чарте VR-проектов, тогда как списки условно-бесплатных проектов для обеих консолей возглавляют Fortnite и Rumbleverse.Чарты продаж PS5/PS4

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