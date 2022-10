Названы игры, возглавившие цифровые чарты PS Store за сентябрь

Причём NBA 2K23 заняла первое место в США и Канаде на PS4 и PS5, тогда как FIFA 23 достигла такого же успеха в Европе. The Last of Us: Part I удалось завоевать третью позицию в обоих чартах для PS5, на вторых местах — всё те же спортивные проекты.