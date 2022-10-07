Названы игры, возглавившие цифровые чарты PS Store за сентябрь

PlayStation опубликовала цифровые чарты продаж в PS Store за сентябрь, которые возглавили спортивные симуляторы в лице FIFA 23 и NBA 2K23.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Причём NBA 2K23 заняла первое место в США и Канаде на PS4 и PS5, тогда как FIFA 23 достигла такого же успеха в Европе. The Last of Us: Part I удалось завоевать третью позицию в обоих чартах для PS5, на вторых местах — всё те же спортивные проекты.

Похожая ситуация и на PS4, с той только разницей, что третьи места забрали Madden NFL 23 (США) и Grand Theft Auto V. А в топ PS5 для Европы вновь вернулась Cyberpunk 2077, заняв пятую строчку.