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51 минуту назад

God of War: Ragnarok можно заказать в «М.Видео» за почти 6-7 тыс рублей

Игромания.руиещё 1

Торговая сеть «М.Видео» объявила о старте предзаказов на дисковые издания God of War: Ragnarok, которые поступят в продажу спустя две недели после релиза проекта.

God of War: Ragnarok теперь можно заказать в «М.Видео»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом, как пишет «Канобу», доставка дисков покупателям начнётся с 29 ноября 2022 года. Диски вероятнее всего ввозят из Австрии через параллельный импорт. Желающие могут купить игру для приставок PlayStation 4 и PlayStation 5. Отдать за них придётся 5999 рублей и 6999 рублей соответственно.

Релиз God of War: Ragnarok состоится 9 ноября на PS4 и PS5, а первые обзоры на игру ожидаются 2 ноября. Уже стартовали предзаказы проекта — в том числе и в России.

В новой игре про Кратоса и Атрея игроков ожидают жестокие бои с кровавыми брызгами, крупными планами завершающих атак и расчленением. Среди противников ожидаются кентавры, тролли, драконы и не только. Игра получила возрастной рейтинг M (Mature, от 17 лет и выше).

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