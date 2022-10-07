God of War: Ragnarok теперь можно заказать в «М.Видео»

Торговая сеть «М.Видео» объявила о старте предзаказов на дисковые издания God of War: Ragnarok, которые поступят в продажу спустя две недели после релиза проекта.

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При этом, как пишет «Канобу», доставка дисков покупателям начнётся с 29 ноября 2022 года. Диски вероятнее всего ввозят из Австрии через параллельный импорт. Желающие могут купить игру для приставок PlayStation 4 и PlayStation 5. Отдать за них придётся 5999 рублей и 6999 рублей соответственно.

Релиз God of War: Ragnarok состоится 9 ноября на PS4 и PS5, а первые обзоры на игру ожидаются 2 ноября. Уже стартовали предзаказы проекта — в том числе и в России.