Разработчики не стали анонсировать перенос ремейка System Shock

В сети обратили внимание на изменённую дату релиза ремейка System Shock. Изначально тайтл обещали выпустить в этом году, однако судя по странице проекта в Steam, его релиз состоится в марте 2023 года. С чем связан перенос, неизвестно, но вполне возможно, разработчики не хотят конкурировать с гигантами вроде God of War Ragnarok, Call of Duty: Modern Warfare 2 и другими играми.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Разработчики из Nightdive Studios пока не объявляли о переносе игры. Возможно, они сделают это в ближайшее время, поскольку в Steam изменение уже внесено.

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Ремейк System Shock будет полностью новой игрой, основанной на оригинальной System Shock, вышедшей аж в 1994 году. Разработка ремейка ведётся уже с 2016 года и, наконец, скоро она полностью завершится.