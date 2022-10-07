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48 минут назад

После профилактики почти все проблемы Overwatch 2 решились

Чемпионат.com

Ночью Blizzard провела сразу две профилактики серверов Overwatch 2 общей продолжительностью четыре часа. Отключение онлайна требовалось для более оперативного внедрения фиксов, которые должны были устранить большинство проблем шутера.

Профилактика помогла решить проблемы в Overwatch 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Удивительно, но этого действительно хватило для устранения ошибок. Помимо многотысячных очередей на серверы многих игроков куда больше волновала миграция контента из первой во вторую части — у многих она попросту не работала. Вдобавок были заблокированы персонажи.

Можем подтвердить, что масштабный кризис удалось миновать. Миграция наконец-то работает, причём многотысячные очереди на перенос данных проходятся очень быстро. Серверы обрабатывают примерно тысячу человек в минуту.

Я запустил перенос данных в 3:30 ночи и был 444 000 в очереди. В 13:30 миграция была завершена. Мне открыли всех героев и разблокировали весь мой контент из OW1. Открылась и Кирико.

Но главное испытание для Blizzard начнётся через несколько часов, когда вечером все вновь ринутся на серверы. Начнётся ли многочасовая очередь? Скоро узнаем.

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