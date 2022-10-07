Вышел новый клиент EA app для Windows, заменяющий Origin

Electronic Arts официально выпустила новый клиент EA app для Windows, заменяющий Origin — его уже можно скачать на свой PC.

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EA app — это самый быстрый и лёгкий клиент для персональных компьютеров, который порадует пользователей удобным дизайном, автоматическими загрузками и фоновыми обновлениями. Также в клиенте доступна функция создания универсального списка друзей через подключение учётной записи EA к другим платформам и сервисам (например, Steam, Xbox и PlayStation).