В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Ремейк Dead Space в Steam работает без Origin

Чемпионат.comиещё 1

Компания Electronic Arts сообщила изданию PC Gamer, что для запуска ремейка Dead Space в Steam не нужно устанавливать Origin. Игроки смогут играть в проект напрямую через платформу Valve.

Ремейк Dead Space в Steam работает без Origin
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Почему EA приняла такое решение, неизвестно, однако это вряд ли будет практиковаться постоянно. К примеру, если вы хотите запустить через Steam новую FIFA 23, то вам нужен Origin. То же самое будет и в грядущей Star Wars Jedi: Survivor.

На Reddit люди шутят, что EA наконец-то почитала отзывы о запуске её игр в Steam и решила не принуждать к установке Origin, но на деле ситуация вряд ли сильно изменится.

Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года для ПК, PS5 и Xbox Series. Авторы обещают сохранить атмосферу оригинальной игры.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители