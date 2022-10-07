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1 час назад

Прохождение The Callisto Protocol займёт примерно 14 часов

Чемпионат.com

Недавно геймдизайнер хоррора The Callisto Protocol Глен Скофилд рассказал журналу EDGE, сколько времени потребуется игрокам, чтобы пройти сюжетную кампанию проекта.

Стало известно, сколько займет прохождение The Callisto Protocol с Карен Фукухарой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам разработчика, геймерам понадобится около 12-14 часов, причём всё будет зависеть от того, найдут ли игроки альтернативные пути, с помощью которых прийти к финалу можно по-разному. В этом смысле The Callisto Protocol будет нелинейной.

Чемпионат.com

Мы приняли решение добавить в игру альтернативные пути позже, но некоторые из них чертовски крутые. И мы не скажем вам, где они находятся или сколько их. Но если вы их найдёте, то прохождение может растянуться.

Разработчики хоррора не раз говорили о том, что хотят как следует напугать игроков. Поэтому проект обещает быть как минимум пугающим.

Релиз The Callisto Protocol состоится 2 декабря на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

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