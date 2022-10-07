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42 минуты назад

Эль Фаннинг официально появится в новой игре Хидео Кодзимы. Хоррор или Death Stranding 2?

Чемпионат.comиещё 2

Известная молодая актриса Эль Фаннинг официально появится в следующей игре Хидео Кодзимы, что стало известно из нового постера проекта Kojima Productions. Картину показали на проходящем сейчас PAX Aus.

Звезда "Малефисенты" станет главной героиней новой игры Хидео Кодзимы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теперь на постере «Кто я?» видно актрису, а в правой части экрана напрямую написано имя девушки. Вдобавок снизу изображён неизвестный ярлык — там будто бы два больших моста. Всё это больше всего походит на Death Stranding 2 — игра в разработке, что уже пару раз подтвердил Норман Ридус. На связь с сиквелом также намекают вертикальные полоски по всему экрану.

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Однако Хидео Кодзима также работает над хоррором для Microsoft, который создают с применением облачных технологий. О нём, правда, ничего неизвестно.

Игры,Хидео Кодзима,Microsoft,
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