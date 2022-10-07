Звезда "Малефисенты" станет главной героиней новой игры Хидео Кодзимы

Теперь на постере «Кто я?» видно актрису, а в правой части экрана напрямую написано имя девушки. Вдобавок снизу изображён неизвестный ярлык — там будто бы два больших моста. Всё это больше всего походит на Death Stranding 2 — игра в разработке, что уже пару раз подтвердил Норман Ридус. На связь с сиквелом также намекают вертикальные полоски по всему экрану.