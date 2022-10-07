Создатели худшей игры для PS5 извинились за её закрытие

Глава PlatinumGames Ацуши Инаба впервые прокомментировал провал печально известного экшена Babylon's Fall, сервера которого закроют через 11 месяцев после выхода. Топ-менеджер извинился перед фанатами игр студии и заявил, что он с командой разработчиков вынесли из этого провала важный урок.

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Инаба не мог дать комментарий раньше из-за ряда соглашений со Square Enix. Он также заявил, что, несмотря на провал Babylon's Fall, студия Platinum Games, помимо традиционных одиночных игр, продолжит делать игры-сервисы.

Провал Babylon's Fall не изменил наших планов на будущее. Игры-сервисы с упором в онлайн — это определённо то, что мы хотим делать в будущем.

Он добавил, что в будущих проектах он с коллегами будет уделять больше внимания проработке основной механики.