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57 минут назад

Создатели худшей игры для PS5 извинились за её закрытие

Чемпионат.com

Глава PlatinumGames Ацуши Инаба впервые прокомментировал провал печально известного экшена Babylon's Fall, сервера которого закроют через 11 месяцев после выхода. Топ-менеджер извинился перед фанатами игр студии и заявил, что он с командой разработчиков вынесли из этого провала важный урок.

Создатели худшей игры для PS5 извинились за её закрытие
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Инаба не мог дать комментарий раньше из-за ряда соглашений со Square Enix. Он также заявил, что, несмотря на провал Babylon's Fall, студия Platinum Games, помимо традиционных одиночных игр, продолжит делать игры-сервисы.

Провал Babylon's Fall не изменил наших планов на будущее. Игры-сервисы с упором в онлайн — это определённо то, что мы хотим делать в будущем.

Он добавил, что в будущих проектах он с коллегами будет уделять больше внимания проработке основной механики.

28 февраля 2023 года в 12:00 по московскому времени серверы Babylon’s Fall закроются навсегда. Игра вместе со всем купленным контентом станет недоступна.

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