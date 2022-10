Зритель прорекламировал World of Warcraft на масштабном реслинг-шоу

Зритель одного из реслинг-шоу знаменитого промоушна WWE прорекламировал релиз World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, которой случился 27 сентября.

Поклонник MMORPG прямо в первом ряду во время одного из боёв развернул плакат с надписью «Лучше бы я играл в Wrath of the Lich King». Постер со слоганом был хорошо виден и зрителям, которые смотрели шоу по ТВ.

World of Warcraft Classic — воссозданная в 2019 году версия оригинальной World of Warcraft образца 2006 года. Дополнение Wrath of the Lich King изначально вышло для оригинальной MMORPG в 2008 году. Оно добавляет в приключение новый сюжет, континент, а также новую профессию под названием «Начертание» и многое другое. Вскоре после релиза масштабное DLC получило в основном хвалебные отзывы игроков и критиков.