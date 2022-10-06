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31 минуту назад

Реализм и аниме. Вышел первый трейлер новой Need for Speed

Чемпионат.com

EA выпустила первый трейлер Need for Speed Unbound. Релиз — 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК, но оформившие предварительный заказ получат доступ к игре на три дня раньше — 29 ноября.

Вышел первый трейлер новой Need for Speed
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Гонка отличается необычным визуальным стилем — сочетанием реализма и мультипликационных элементов.

В остальном же нас ожидает довольно стандартный набор Need for Speed: большой открытый мир (на этот раз аналог Чикаго), где предстоит соперничать с другими гонщиками и стараться не попасться полиции. Вдобавок ожидается традиционно обширная кастомизация автомобиля — на этот раз с мультяшными элементами.

За NFS Unbound отвечает студия Criterion — создатели серии Burnout, а также Need for Speed: Hot Pursuit (2010) и Need for Speed: Most Wanted (2012).

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