Вышел первый трейлер новой Need for Speed

EA выпустила первый трейлер Need for Speed Unbound. Релиз — 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК, но оформившие предварительный заказ получат доступ к игре на три дня раньше — 29 ноября.

В остальном же нас ожидает довольно стандартный набор Need for Speed: большой открытый мир (на этот раз аналог Чикаго), где предстоит соперничать с другими гонщиками и стараться не попасться полиции. Вдобавок ожидается традиционно обширная кастомизация автомобиля — на этот раз с мультяшными элементами.

За NFS Unbound отвечает студия Criterion — создатели серии Burnout, а также Need for Speed: Hot Pursuit (2010) и Need for Speed: Most Wanted (2012).