В Steam появилась возможность найти игры даже с ошибками в названии

Valve продолжает незаметно улучшать Steam. Как обратил внимание пользователь Reddit под ником CaptainFyrestorm, с недавних пор магазин научился определять ту или иную игру, даже если её название написано с несколькими ошибками. Наша проверка показала, что Steam действительно находит ту игру, которую мог бы подразумевать человек, написав её название по памяти.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Обновление подтвердил один из сотрудников Valve в комментариях. По его словам, разработчики улучшили поиск всего несколько дней назад, и они рады, что изменение уже кому-то пришлось по вкусу.

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Ранее Valve также обновила статистику Steam. Теперь любой пользователь теперь может отсортировать самые популярные игры на площадке и узнать, сколько раз тот или иной тайтл попадал в топ-100 по продажам. Просмотр доступен в прямом эфире как в определённой стране, так и по всему миру, включая Россию.