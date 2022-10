Ubisoft выпустила издание «Игра года» для Far Cry 6 . Компания предлагает пользователям приобрести максимальную версию игры за $ 120 (около 7200 рублей), в которую войдёт уже весь вышедший контент для шутера, включая некое крупное дополнение Lost Between Worlds. Деталей расширения пока нет — разработчики лишь сообщают, что оно выйдет «совсем скоро».

Состав Far Cry 6: Game of the Year Edition