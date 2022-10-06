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57 минут назад

Для экранизации хоррора Five Nights at Freddy’s нашли режиссёра

Чемпионат.comиещё 1

Студия Blumhouse нашла постановщика экранизации нашумевшей игры Five Nights at Freddy’s. Картину доверили режиссёру Эмме Тамми, которая ранее сняла ужастик «Обитель страха». Фильм начнут снимать в начале следующего года. Персонажей для картины создаёт компания Creature Shop легендарного мастера аниматроники Джима Хенсона.

Для экранизации хоррора Five Nights at Freddy’s нашли режиссёра
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Продюсер экранизации Джейсон Блюм заявил, что проект создаётся в соответствии с видением создателя игры Скотта Коутона. Также известно, что Коутон помогает писать сценарий фильма. Примерная дата выхода картины в прокат пока неизвестна.

Сюжет первой игры Five Nights at Freddy’s 2014 года рассказывал об охраннике семейной пиццерии Freddy Fazbear's Pizza. В свою первую ночную смену герой столкнулся с ожившими механическими куклами заведения, которые стали опасными монстрами.

Игры,Джим Хенсон,
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