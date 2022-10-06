Для экранизации хоррора Five Nights at Freddy’s нашли режиссёра

Студия Blumhouse нашла постановщика экранизации нашумевшей игры Five Nights at Freddy’s. Картину доверили режиссёру Эмме Тамми, которая ранее сняла ужастик «Обитель страха». Фильм начнут снимать в начале следующего года. Персонажей для картины создаёт компания Creature Shop легендарного мастера аниматроники Джима Хенсона.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Продюсер экранизации Джейсон Блюм заявил, что проект создаётся в соответствии с видением создателя игры Скотта Коутона. Также известно, что Коутон помогает писать сценарий фильма. Примерная дата выхода картины в прокат пока неизвестна.