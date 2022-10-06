Игроки обрушили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic

Онлайновый шутер Overwatch 2 уже находится в раннем доступе и получает в основном положительные отзывы критиков и журналистов. Что касается пользовательской оценки, то здесь у игры не всё так гладко.
В настоящий момент оценка игроков PC-версии Overwatch 2 на Metacritic составляет всего 1,2 балла — результат основан на 209 обзорах, 188 из которых являются негативными.
Пользователи жалуются на уже известные проблемы вроде нестабильных серверов, длинных очередей, малое количество изменений для сиквела, обязательную привязку номера телефона, «умерщвление» первой Overwatch, агрессивную монетизацию и не только.
А в это время Blizzard неустанно работает над решением различных проблем Overwatch 2. Ранее компания заявила, что решила отменить привязку номера телефона к аккаунту игры, но не для всех. Другие проблемы, связанные с серверами, очередями, ошибками при объединении учётных записей и заблокированным контентом, также решаются.