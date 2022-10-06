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29 минут назад

The Callisto Protocol украсила обложку свежего номера журнала EDGE

Чемпионат.com

Свежий выпуск игрового журнала EDGE украсили арты космического хоррора The Callisto Protocol. Притом один из них мы уже видели ранее, а другой ещё не выкладывали. На нём можно увидеть главного героя в окружении монстра.

The Callisto Protocol украсила обложку свежего номера журнала EDGE
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вероятно, скоро в Сети появятся новые детали The Callisto Protocol. Их наверняка опубликуют различные игровые СМИ.

Чемпионат.com

The Callisto Protocol представляет собой хоррор от третьего лица. История игры расскажет о Джейкобе Ли. Он заключён в тюрьме, в которой начинают происходить странные вещи. Происходит вспышка, а тюремные охранники и заключённые мутируют в ужасных существ.

Чемпионат.com

Главная задача для разработчиков — как следует напугать игроков различными способами. На этом авторы сделают большой акцент.

Релиз The Callisto Protocol состоится 2 декабря на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

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