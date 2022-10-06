The Callisto Protocol украсила обложку свежего номера журнала EDGE

Свежий выпуск игрового журнала EDGE украсили арты космического хоррора The Callisto Protocol. Притом один из них мы уже видели ранее, а другой ещё не выкладывали. На нём можно увидеть главного героя в окружении монстра.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Вероятно, скоро в Сети появятся новые детали The Callisto Protocol. Их наверняка опубликуют различные игровые СМИ.

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The Callisto Protocol представляет собой хоррор от третьего лица. История игры расскажет о Джейкобе Ли. Он заключён в тюрьме, в которой начинают происходить странные вещи. Происходит вспышка, а тюремные охранники и заключённые мутируют в ужасных существ.

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Главная задача для разработчиков — как следует напугать игроков различными способами. На этом авторы сделают большой акцент.