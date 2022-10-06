У Intel получилось: первые обзоры видеокарт Arc A750 и A770

В Сети появились первые отзывы об Arc А750 и А770 — старших видеокартах дебютной линейки Intel. Официальный старт продаж начнется 12 октября, а пока портал 3dnews.ru собрал главные подробности из опубликованных материалов. Если вкратце, все не так плохо — но могло быть куда лучше.

Фото: Cool3C Cool3C

Первые обзоры Intel Arc A750 и A770: что говорят специалисты

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A750 и A770 — старшие модели линейки Arc, работающие на процессорах ACM-G10 при 256-битной шине. А750 имеет 28 Xe-ядер, 8 ГБ GDDR6 видеопамяти и тактовую частоту в 2050 МГц. A770 — 32 Xe-ядра, 8 или 16 ГБ GDDR6 видеопамяти в зависимости от комплектации, 2100 МГц. Пропускная способность обеих видеокарт примерно сравнимая: 512 и 560 Гбайт/с соответственно.

А750 и А770 позиционируются производителем как конкуренты NVIDIA GeForce RTX 3060, и, если верить результатам тестирований, вполне справляются с этой задачей. Так, согласно специалистам портала Tom’s Hardware, в разрешениях 1080р и 1440р они действительно опережают не только аналогичный GPU от NVIDIA, но и Radeon RX 660 от AMD. Конечно, видеокарты Intel отстают от RTX 3060 Ti и RX 6650 XT, однако они все еще способны обеспечить стабильные 60 fps в разрешении Full HD на максимальных настройках графики.

Кроме того, подробное тестирование показало, что производительность A750 и A770 сильно зависит от графического API. Intel открыто предупреждала об этом нюансе, но тем не менее. Эксперты YouTube-канала Digital Foundry выяснили, что, например, в Shadows of Tomb Raider при замене DirectX 12 на 11 серьезно проседает частота кадров — от 120 до 48 fps.

Кроме того, портал PCWorld протестировал А770, отключив функцию ReBAR — она позволяет CPU использовать память видеокарты. Опять же, Intel заранее предупреждала, что эта механика важна для быстродействия GPU, но результаты все равно удивляют. Без ReBAR флагман линейки серьезно проигрывает А750, причем этот факт также подтверждается экспериментами Digital Foundry. В то же время, на API Vulkan А7750 показывает неплохие результаты — в том числе в Red Dead Redemption 2, где она обогнала RTX 3060 Ti и RX 6700 XT в разрешении Full HD. Видеокарты Intel также достойно показывают себя при включенной трассировке лучей, опережая аналогичные GPU конкурентов.

Наконец, журналисты также проверили динамическое масштабирование Intel XeSS — аналог технологий FXR 2.0 и DLSS 2.0. Если верить, например, результатам Tom’s Hardware, она действительно обеспечивает значительный прирост быстродействия: если сами по себе А750 и А770 едва вытягивают разрешение 4К, то при помощи XeSS они выдают вполне играбельный fps, почти вдвое повышая частоту кадров.

Один из главных недостатков видеокарт — это плохое состояние драйверов. Некоторые обзорщики в принципе не смогли их поставить, другие обнаружили, что без установленных драйверов GPU выдают черный экран. Это станет проблемой для тех, кто не имеет встроенной видеокарты. Подобные недостатки можно исправить обновлениями в будущем, но пока большинство специалистов не рекомендует A750 и А770 к покупке.