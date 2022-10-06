Бустер прокомментирует The International 2022 на своём Twitch-канале

Права мне дали на комментирование без задержки, со всеми камерами, лицами игроков и так далее. Хочу 8 и 9 октября попробовать. Игры очень рано, так как это Сингапур — думал посмотреть матчи в 10:00 и 12:30, там играют NAVI и Virtus.pro.