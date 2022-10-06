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52 минуты назад

Стример Бустер прокомментирует The International 2022 на своём Twitch-канале

Чемпионат.com

Один из самых популярных русскоязычных стримеров Вячеслав Buster Леонтьев сообщил, что договорился о трансляции матчей The International 2022 по Dota 2 и сможет комментировать турнир на своём канале без каких либо ограничений.

Бустер прокомментирует The International 2022 на своём Twitch-канале
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Права мне дали на комментирование без задержки, со всеми камерами, лицами игроков и так далее. Хочу 8 и 9 октября попробовать. Игры очень рано, так как это Сингапур — думал посмотреть матчи в 10:00 и 12:30, там играют NAVI и Virtus.pro.

Трансляция Бустера будет проходить параллельно с официальным русскоязычным стримом студии FISSURE. В таком формате смогут показывать матчи The International на своих каналах и другие стримеры, например, экс профессиональный игрок в Dota 2 Александр Nix Левин.

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