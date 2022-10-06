Игроки Virtus.pro вылетели в Сингапур на The International 2022

Большинство команд-участниц чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 прибыло на место проведения турнира заранее, чтобы привыкнуть к азиатскому климату и часовому поясу — однако российская Virtus.pro по неизвестным обстоятельствам приняла другое решение.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Игроки готовились к турниру из дома, а за несколько дней до турнира ни клуб, ни сами киберспортсмены ничего не рассказывали о предстоящей поездке: возникли слухи, что в свете последних событий состав VP не сможет покинуть Россию. Сегодня стало ясно, что опасения не оправдались — керри Роман RAMZES Кушнарёв в своих соцсетях рассказал, что приехал в Сингапур и уже заселился в отель.

Другие игроки, судя по всему, тоже вылетели из Москвы, но другим рейсом. Ночью саппорт Егор Xakoda Липартия записал короткое видео для Telegram, в котором рассказал, что находится на пересадке в Стамбуле и уже сегодня вечером прибудет на TI11.

Часов пять посплю в самолёте, потом два фильма посмотрю — и уже, считай, в Сингапуре. Круто, вау.