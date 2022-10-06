Запуск Overwatch 2 оказался громким провалом. Blizzard подвела абсолютно всех

«Метелица» не изменяет традициям Diablo 3 и World of Warcraft.

Фото: BLIZZARD BLIZZARD

4 октября формально состоялась премьера Overwatch 2, однако спустя даже двое суток игра находится в плачевном состоянии. Компания скудно комментирует ситуацию, из-за чего и без того недовольным игрокам только и остаётся, что в очередной раз насмехаться над огромной корпорацией.

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Хроника провала

Запуск серверов Overwatch 2 сопровождался уже традиционными для компании очередями. Сначала они не превышали нескольких тысяч человек, но вскоре уже увеличились вплоть до 40–50 тыс. желающих ворваться в новинку. Параллельно этому Blizzard начала сообщать о массовых DDoS-атаках на серверы.

Надо ли говорить, что при таком ажиотаже мало кто сумел нормально поиграть в Overwatch 2. Одни часами стояли в очереди, получали одну из множества ошибок и вставали в очередь по новой. Другие просто вылетали во время матчей. Третьи вообще получали ошибку из-за проблем с переносом данных.

Но попасть в игру — малая из проблем запуска игры. Многие, попав в главное меню, ужаснулись — у них пропало всё (или почти всё) накопленное в первой Overwatch. Скины, иконки, позы, анимации. Ничего этого не было. Вдобавок большинство персонажей ещё и были заблокированы.

Во время запуска OW2 клиент воспринимал многих ветеранов первой части в качестве новичков, из-за чего им и закрыли доступ к героям.

При этом Blizzard запустила процесс миграции аккаунтов Overwatch в Overwatch 2 ещё в августе, у разработчиков было больше месяца для спокойной подготовки и переноса данных. И компания не смогла справиться даже с этим.

Миграцию также можно запустить из клиента Overwatch 2. Но это лишь в теории. В реальности у многих кнопки «Объединения учётных записей» либо нет, либо она просто не работает. При нажатии ничего не происходит.

Вдобавок к этому появилась обязательная привязка мобильного телефона к учётной записи Battle.net. В России с этим особых проблем не было, но в США это добавило проблем, поскольку Blizzard решила не допускать пользователей с предоплаченными тарифами — а такими американцы любят пользоваться, поскольку это куда экономнее. В итоге немало американцев попросту не могли связать аккаунт с телефоном.

Всего этого хватило, чтобы игроки оказались в ярости. Сомневаюсь, что недовольство было бы столь большим, если бы Blizzard оперативно решала проблемы и постоянно коммуницировала с сообществом. Но даже этого компания сделать не смогла.

Практически одновременно со стартом игры в соцсетях Overwatch появилось сообщение о трудностях со списком проблем. Однако после этого разработчики просто испарились. Техническая поддержка отговаривалась стандартными ответами, а официальные аккаунты игры просто молчали.

По итогам первых 24 часов ничего не исправили — перенос данных так и не произошёл, очереди на серверы вечером опять превышали 40-50 тыс. человек. Аккаунт Overwatch молчит. В следующий раз разработчики вышли на связь спустя примерно 30 часов. Они подтвердили, что дальше работают над решением проблем. Среди обновлений было:

В любом случае не переживайте, ничего не потеряно. Все данные сохранены.

Спустя почти 48 часов, однако, все проблемы всё ещё сохраняются. Очереди пропадают лишь глубокой ночью и ранним утром, а вечером они вновь возникают. Ожидание на вход может превышать час и больше. Из слов самой Blizzard создаётся впечатление, что нормально поиграть в Overwatch 2 до следующей недели (10–16 октября) вряд ли получится. Впереди выходные, поэтому нагрузка на серверы только увеличится.

Маленькая инди-студия Blizzard

Абсолютно непонятным тут остаётся другое. Неужели Blizzard в очередной раз не могла подготовиться? Почему каждый релиз компании постоянно оказывается с какими-то очевидными проблемами: Diablo 3 — ошибка 37, StarCraft 2 — очереди и падение серверов, World of Warcraft — постоянные очереди на релизе обновлений, Diablo 2: Resurrected — проблемы с подключением, потеря прогресса и персонажей.

За подобными проблемами особенно странно наблюдать, поскольку Blizzard работает под крылом Activision. К Call of Duty можно высказывать сколько угодно претензий, но стабильность работы — отличительная черта серии. У шутера редко возникают проблемы с подключением или очереди на серверы. А это одна из самых популярных игр во всей индустрии. Для сравнения:

Вдобавок к Warzone ежегодно новую Call of Duty покупают 10–30 млн человек. И это активная аудитория. На что рассчитывала Blizzard, когда запускала свою условно-бесплатную Overwatch 2? Вопросов к работе компании становится только больше.

Сейчас об этом поздно говорить, но почему нельзя было запустить Overwatch 2 в несколько этапов? Сначала доступ получают владельцы первой части, а через пару дней — все остальные. Это кажется очевидным, да и Activision уже делала подобное с Call of Duty: Warzone.

Но нет. Blizzard пустила одновременно всех и уже пару суток не может решить самые большие проблемы. Мы привыкли жаловаться на Activision, но она умеет ставить задачи и добиваться их выполнения. Blizzard в каких-то ситуациях не хватает такого.