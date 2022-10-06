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32 минуты назад

В Бразилии одобрили сделку Microsoft и Activision Blizzard

Чемпионат.comиещё 1

Административный совет по экономической защите Бразилии одобрил сделку между Microsoft и Activision Blizzard. В своём заявлении регулятор отметил, что в случае пропажи серии Call of Duty с консолей PlayStation пользователи всегда смогут перейти на Xbox или ПК.

В Бразилии одобрили сделку Microsoft и Activision Blizzard
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Учитывая огромную популярность Call of Duty, разумно предположить, что, если игры Activision Blizzard больше не будут доступны на консолях Sony, пользователи PlayStation могут перейти на Xbox или ПК, чтобы сохранить доступ к играм франшизы.

Судя по всему, бразильское ведомство не видит ничего плохого в потенциальной эксклюзивности серии Call of Duty для платформ Microsoft. Более того, регулятор считает это крайне вероятным, даже если это навредит продажам и популярности Call of Duty, подобный ход поможет поднять продажи Xbox. Что касается конкуренции, то регулятор не видит здесь никакого вреда для всей индустрии, поскольку Sony владеет богатым портфолио своих франшиз, а Nintendo почти никак не зависит от тайтлов американского издателя.

Ранее сделку между Microsoft и Activision Blizzard одобрили и в Саудовской Аравии. На данный момент больше всего вопросов соглашение вызывает у регуляторов из США и Великобритании. Они не думают, что поглощение положительно повлияет на ситуацию в индустрии.

Игры,Microsoft,
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