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1 час назад

Эрлинг Холанд возглавил третью команду недели в FIFA 23 Ultimate Team

Чемпионат.com

EA выпустила третью команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. Лучшим игроком недели стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с рейтингом 89. Сразу за ним расположились полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич и вратарь франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп — 87.

Эрлинг Холанд возглавил третью команду недели в FIFA 23 Ultimate Team
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Лучшие карточки третьей недели в FIFA 23 Ultimate Team
  • Эрлинг Холанд — 89
  • Сергей Милинкович-Савич — 87
  • Кевин Трапп — 87
  • Виссам Бен-Йеддер — 86
  • Рафаэл Леау — 86
  • Крис Смоллинг — 84
  • Джеймс Мэддисон — 84
Скриншот

Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 12 октября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке. FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября. Ранее EA выпустила первый патч, в котором исправила проблемы с античитом и подкорректировала штрафные удары.

Игры,Кевин Трапп,Сергей Милинкович-савич,
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