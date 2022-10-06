Эрлинг Холанд возглавил третью команду недели в FIFA 23 Ultimate Team

EA выпустила третью команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. Лучшим игроком недели стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с рейтингом 89. Сразу за ним расположились полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич и вратарь франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп — 87.

Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 12 октября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке. FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября. Ранее EA выпустила первый патч, в котором исправила проблемы с античитом и подкорректировала штрафные удары.